Hołownia: Nie tylko węgiel, ale i gaz ziemny powinien zniknąć

Z miksu energetycznego powinien zniknąć nie tylko węgiel, ale także gaz ziemny - oświadczył we wtorek niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia.



Kandydat na urząd prezydenta pytany, jaki jest jego stosunek do elektrowni atomowej oświadczył, że "energia jądrowa jest technologią przestarzałą, która jest niezwykle wodochłonna, kosztowna". Jak dodał, jego planem jest doprowadzenie do wycofania węgla i gazu ziemnego z miksu energetycznego bez udziału energii jądrowej.