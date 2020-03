Gazociąg Goleniów–Lwówek z kompletem pozwoleń na budowę

Gaz-System zaznaczył, że pozwolenia wydali wcześniej wojewoda zachodniopomorski i wielkopolski. Gazociąg Goleniów–Lwówek jest kluczowym elementem części lądowej projektu Baltic Pipe w Polsce – podkreślił operator.

Gazociąg o łącznej długości 191 km będzie biegł wzdłuż istniejącego gazociągu Szczecin-Lwówek. Trasa leży w trzech województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim. Budowa została podzielona na dwa etapy. Pierwszy to 122 km z Goleniowa do Ciecierzyc, drugi to 69 km z Ciecierzyc do Lwówka. Gaz-System zaznaczył, że decyzja wojewody lubuskiego dotyczy obu etapów inwestycji.

„Dzięki dobrej współpracy z wojewodami w pierwszych dwóch miesiącach tego roku uzyskaliśmy większość pozwoleń potrzebnych do rozpoczęcia prac budowlanych w części lądowej Baltic Pipe. Proces przetargowy na wykonawcę robót i nadzór inwestorski na tym odcinku jest na zaawansowanym etapie”

– powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień.

Jak zaznaczył operator, nowy gazociąg ma zapewnić możliwość odbioru zwiększonej ilości gazu z gazociągu podmorskiego Baltic Pipe i terminalu LNG w Świnoujściu. Wpłynie na swobodny transport gazu do południowych regionów Polski poprzez połączenie z gazowym Korytarzem Północ-Południe – podkreślił Gaz-System.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Inwestorami są operatorzy systemów przesyłowych gazu: Gaz-System i duński Energinet. Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m. sześc. surowca z Polski do Danii. Uruchomienie całej trasy jest planowane na jesień 2022 r.