Sejm uchwalił specustawę ws. koronawirusa. Konfederacja przeciw

Za ustawą opowiedzieli się wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie PiS – 226 osób; 113 na 114 biorących udział w głosowaniu posłów KO (jeden poseł, Tomasz Lenz, głosował przeciw); 42 na 43 uczestniczących w głosowaniu posłów Lewicy (od głosu wstrzymała się posłanka Wanda Nowicka); z klubu PSL-Kukiz’15, 18 posłów poparło ustawę, a 6 wstrzymało się od głosu. Ustawę poparał natomiast poseł niezrzeszony Ryszard Galla.

W debacie podczas drugiego czytania klub PiS opowiedział się uchwaleniem ustawy podkreślając, że zawiera ona ważne rozwiązania. Przedstawiciele opozycyjnych klubów krytykowali tryb prac nad ustawą, której projekt rząd skierował do Sejmu w niedzielę, ale podkreślali, że ze względu na wagę problemu pracowali nad proponowanymi rozwiązanimi i poprą je.

„Ta ustawa ma bardzo duże znaczenie”

– powiedział występujący w drugim czytaniu poseł PiS Bolesław Piecha. Przypomniał, że WHO stwierdziła, że zagrożenie wirusem jest poważne i ogłosiła zagrożenie epidemii. Piecha wymieniał najważniejsze reguły ustawy i obowiązki, jakie ustawa nakłada na organy państwa. Zwrócił uwagę, że porządkuje prawnie np. przepisy dotyczące zamykania szkół i stwarza możliwość pozostania dzieci w domu z rodzicami, którym będzie przysługiwać 14-dniowe świadczenie opiekuńcze. Z kolei nauczyciele, dodał, nie będą tracić uposażeń.

Ustawa, jak dodał, zmienia też na tyle prawo budowlane, by w szybkim terminie można było np. wybudować szpital. Porządkuje także, mówił, sprawy związane ze spekulacją środkami medycznymi. „Ustawa zakłada niezbędne działania, opisane rzetelnie i właściwie” – podkreślił Piecha.

⬆ Fot. PAP/Radek Pietruszka

Ustawy nie poparli posłowie Konfederacji. Poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji ocenił, że rządowe przedłożenie to „samooskarżenie ze strony rządu”.

„Jeszcze miesiąc temu ten rząd mówił nam, że jesteśmy przygotowani, jak harcerz na wycieczkę”

– powiedział. Sośnierz podkreślił, że nie może zgodzić się na to, aby „jakieś przejściowe okoliczności powodowały, że na stałe zmieniamy prawo w tak istotny sposób i w tak przyspieszonym trybie”. Jak wskazał, posłowie Konfederacji zgłosili na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia poprawkę, według której przepisy miałyby tymczasową, półroczną moc obowiązującą.

„Konfederacja nie poprze tej ustawy. Z ostrożności procesowej podtrzymujemy naszą poprawkę. A tymczasem – procedujmy szybko, zanim dotrze do nas, że to co robimy, jest bez sensu”

– powiedział poseł.

Odpowiadając na pytania posłów i odnosząc się do uwag o bardzo szybkim trybie prac nad ustawą szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że tydzień, dwa i trzy tygodnie temu nie było jeszcze mowy o ustawie, bo koronawirus znany jest od ośmiu tygodni. Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu ub.r. w Wuhan w środkowych Chinach.

„Jest to sytuacja nowa, nie tylko dla Polski i Europy, ale i dla całego świata”

– akcentował Dworczyk.

Stwierdził, że „rząd polski od początku, kiedy wirus pojawił się w Chinach sukcesywnie zwiększa siły i środki poświęcone przygotowaniom do sytuacji, aż choroba dotrze do Polski, doszedł do etapu, że potrzebne są rozwiązania prawne.

⬆ Fot. PAP/Radek Pietruszka

Jakie zapisy zawiera ustawa

Uchwalona w poniedziałek ustawa zakłada m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Wprowadza rozwiązania zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Ustawa zakłada możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Do projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wprowadzono możliwość niestosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Określa także m.in. zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem COVID-19 oraz zasady finansowania tych świadczeń. Ustawa zakłada, że minister zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego ustali w drodze obwieszczenia maksymalne ceny na określone produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

W ustawie zapisano też, że w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną.

Ustawa zakłada ponadto, że w skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.

Premier może, w myśl ustawy – na wniosek ministra zdrowia – nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Borys Budka: Trzeba zakładać dobrą wolę po stronie rządzących

Wszystkim nam zależy, żeby państwo mogło skutecznie walczyć w sytuacjach kryzysowych; trzeba zakładać dobrą wolę po stronie rządzących – powiedział we wtorek przewodniczący PO Borys Budka oceniając ustawę ws. koronawirusa. Według niego Senat przyjmie ją w tym tygodniu, być może bez poprawek.

Sejm uchwalił w poniedziałek wieczorem ustawę dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa. Projekt ustawy zgłosił rząd.

Budka był pytany we wtorek w Polsat News, czy to, że Platforma Obywatelska głosowała „za” ustawą, oznacza, że jest zadowolona z tego, jak została napisana i co zawiera, powiedział: „Mieliśmy wiele zastrzeżeń do tej ustawy, były regulacje niebezpieczne, sprzeczne z elementarnymi zasadami ochrony praw obywatelskich; udało się w toku prac parlamentarnych te kontrowersyjne zapisy wykreślić. Przede wszystkim to są narzędzia dla rządzących do tego, by skutecznie móc walczyć z koronawirusem”.

„Jestem przekonany, że wszystkim nam zależy na jednym, na tym, żeby właśnie w sposób skuteczny państwo mogło walczyć w sytuacjach kryzysowych” – podkreślił polityk. „Bardzo ważny jest również monitoring, który zapisaliśmy do ustawy. Trzeba zakładać dobrą wolę po stronie rządzących”

– powiedział Budka.

Zaznaczył, że jako lider Platformy Obywatelskiej mówił, że PO jest „na każde zawołanie, jeśli chodzi o to, by skutecznie zmieniać państwo, by skutecznie wprowadzać procedury, które będą pomagały w walce w sytuacjach kryzysowych”. Według niego jednak można było to zrobić wcześniej i inaczej.

„Jest wiele zastrzeżeń, co do sposobu działania polskich władz, ale w tego typu sprawach, kiedy zagrożone jest zdrowie i życie Polaków, nie wolno traktować tego w sposób polityczny. I myśmy wczoraj udowodnili, że jeżeli jest taka potrzeba, potrafimy, chcemy skutecznie pracować”

– oświadczył Borys Budka.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.