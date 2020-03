Po naradzie z wojewodami, premier uruchomił pieniądze na doposażenie szpitali

Dwie dodatkowe karetki i dofinansowanie dla szpitali to efekt rozmów przeprowadzonych przez wojewodę lubuskiego z dyrektorami szpitali w województwie.

Premier Mateusz Morawiecki, podczas narady z wojewodami, uruchomił dodatkowe środki w wysokości 100 mln zł. Pieniądze mogą zostać wykorzystane na doposażenie szpitali w sprzęt, który będzie wykorzystywany do obsługi ewentualnych pacjentów zakażonych koronawirusem. Dyrektorzy szpitali mogą wnioskować do wojewody o dotację z tej puli.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak podjął decyzję o zakontraktowaniu dwóch dodatkowych karetek, przeznaczonych wyłącznie do przewozu osób zainfekowanych koronawirusem.

Po każdym transporcie, taki pojazd zostanie poddany procedurze odkażania.