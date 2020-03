Znów wraca pomysł odbudowy willi zaprojektowanej w dzisiejszym Gubinie przez Miesa van der Rohe. To była najdalej na wschód wysunięta praca jednego z najwybitniejszych twórców architektury bauchausu. W lutym 1945 roku willa została zniszczona w czasie walk o miasto.

– Myślimy o tym zwłaszcza, że wolę odbudowy tzw. willi Wolfa przejawia berliński przedsiębiorca – informuje Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina.

Gdyby willa została odbudowana to można by przeznaczyć ją na siedzibę muzeum. Burmistrz podpowiada, że mogłoby to być muzeum bauhausu, albo euromiasta. Najpierw niezbędne będą jednak badania architektoniczne pozostałości po willi. Dodajmy, że prace Miesa van der Rohe można podziwiać m.in. w Montrealu, Houston, Hadze, Berlinie, Barcelonie oraz Brnie.