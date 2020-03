II liga siatkarzy: Astra prowadzi w play offie 2:0

Pierwszy set bardzo dobry w wykonaniu Bielawianki, która cały czas prowadziła, a gospodarze doprowadzili do remisu 22:22, ale w końcówce seta dwa asy serwisowe gości dały im wygraną do 22. W drugim secie odmieniona Astra dyktowała warunki i zwyciężyła do 21. Nowosolanie poszli za ciosem w trzecim secie, w którym rozbili rywala do 13. Czwarty set to także wysokie prowadzenie Astry, ale w końcówce goście postraszyli nowosolan i doprowadzili do rezultatu 20:22. Ostatnie piłki czwartego seta należały do Astry. Wygrana do 20 i nowosolanie mogli fetować prowadzenie w dwumeczu 2:0:

Drużyny grają do trzech wygranych. Trzecie i czwarte spotkania obu drużyn odbędą się 7 i 8 marca w Bielawie. Ewentualny piąty mecz – 11 marca w Nowej Soli.