– Mimo to możemy powiedzieć, że to był dobry rok, co obrazują zestawienia, którymi dysponujemy – informuje Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.

Janusz Dudojć zaznacza jednak, że chociaż nawet udało się odłożyć na koncie 1,5 miliona złotych to nie znaczy, że w tym roku oszczędzać nie trzeba. Burmistrz Lubska wskazuje np. na problemy z tzw. indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia, który musi ulec poprawie.