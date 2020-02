Gorzowianin Seweryn Stuła zwycięzcą Zimowego Spływu Obrą

43 miłośników zimowego nurkowania, w tym sześć kobiet wzięło udział w sobotę w 16. edycji Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Obrą o tytuł „Oberstronga”. Najszybciej siedem kilometrów z nurtem rzeki przepłynął Seweryn Stuła z Gorzowa Wielkopolskiego.

Jak poinformował prezes Nadobrzańskiego Klubu Płetwonurków Obra ze Skwierzyny Lucjan Wąsowicz, pokonanie dystansu zajęło mu godzinę i siedem minut.

Uczestnicy ubrani w pianki wchodzili do rzeki w pobliżu leśniczówki w Starym Dworku i płynęli Obrą do mostu w Skwierzynie.

„Do czterech razy sztuka. Tyle raz brałem udział w tym spływie i po raz pierwszy udało mi się wygrać tę rywalizację. Jak co roku płynęło mi się bardzo dobrze, chociaż trzeba było uważać, gdyż przeszkód było całkiem sporo – leżących w wodzie drzew czy konarów. Sama temperatura wody nie miała dla mnie znaczenia. Takie wyzwanie daje mi adrenalinę i satysfakcję, to zupełnie coś innego niż w sezonie letnim”

– powiedział Stuła. Zwycięzca tegorocznego spływu z zawodu jest menedżerem.

Jak mówi Wąsowicz, w tym roku zadania nie ułatwiał niski poziom wody, a ta miała temperaturę około czterech stopni Celsjusza. Tradycyjnie trasa była zabezpieczana przez ratowników w łodziach i na brzegu.

Każdy, kto dopłynął do mety, otrzymywał certyfikat „Oberstronga” potwierdzający dokonanie tego wyczynu, gdyż – jak podkreślają organizatorzy – w tej imprezie najważniejsza nie jest sama rywalizacja z innymi, lecz pokonanie własnych słabości.

Tradycyjnie zwieńczeniem spływu jest uroczyste wręczenie nagród, a potem wspólna biesiada.

Organizatorem „Oberstronga” jest Nadobrzański Klub Płetwonurków Obra ze Skwierzyny zajmujący się popularyzacją nurkowania i ochrony środowiska. Oprócz organizacji zawodów, imprez i szkoleń jego członkowie cyklicznie przeprowadzają akcje sprzątania jezior i rzek na terenie powiatu międzyrzeckiego.

Obra jest rzeką o dość silnym nurcie, z wieloma naturalnymi przeszkodami. Idealnie nadaje się do spływów kajakowych. Jej źródła znajdują się na Wysoczyźnie Kaliskiej, na południe od Jarocina (Wielkopolska), a łączna długość rzeki to ok. 250 km. Swój bieg kończy ona w Skwierzynie, gdzie wpada do Warty.