Mecz zaczął się od wysoko wygranego seta przez Wilki 25-15. Orzeł podniósł się z kolan i kolejne dwa sety wygrał – do 22 i 18. Czwarty set to jednak znów lepsze Wilki(25-17) i doszło do tiebreaka.

W nim miejscowi wygrali wyraźnie 15-8 i w playoffie prowadzą 1-0.

A o meczu opowiada nam trener Orła Piotr Haładus: