Nowosolanie swietnie zagrali w dwóch pierwszych setach, które wygrali do 17. Lekki kryzys przyszedł w trzecim secie, gdy rywale pokonali Astrę także do 17. W kolejnej partii wszystko wróciło do stanu z dwóch pierwszych setów. Astra wysoko prowadziła do stanu 20:13 i znów przestój. Rywal doskoczył na 18:21, ale w końcówce gospodarze odzyskali skuteczność i wygrali 25:20:

Jutro o godzinie 15 drugie spotkanie obu ekip w Nowej Soli. Zespoły grają do trzech wygranych.