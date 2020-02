Duda: Nikt nie odbierze tego, co już otrzymane, dopóki jestem prezydentem

Prezydent Duda podczas spotkania z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego mówił, że chciałby kontynuować program pozytywnych zmian, prorodzinną politykę, a także politykę docenienia seniorów.

Jak mówił, w trakcie jego prezydentury i w ciągu ponad 4 lat, od kiedy władzę sprawuje rząd Zjednoczonej Prawicy, „są procesy, które w wielu przypadkach się rozpoczęły”.

– powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że chciałby dla Polski, by te programy nadal były kontynuowane i żeby można było uruchamiać kolejne.

„Jednym z warunków (…) jest to, żeby ta polityka mogła być dalej prowadzona i żeby była gwarancja możliwości prowadzenia tej polityki – ja właśnie po to ubiegam się o urząd prezydenta Rzeczypospolitej ponownie. Ponieważ wiem, że kiedy ja będę ten urząd sprawował, to ta polityka będzie kontynuowana. Zobowiązuję się tutaj przed państwem, że dopóki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej, nikt nie odbierze państwu tego, co już otrzymaliście. Nikt nie odbierze państwu podwyższonych świadczeń emerytalnych i rentowych, nikt nie odbierze państwu 500 plus”