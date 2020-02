W. Kosiniak-Kamysz oficjalnie inauguruje kampanię prezydencką

– podkreślił w rozmowie z PAP lider PSL. Zapowiedział też, że na sobotniej konwencji padną „kolejne propozycje”.

Rzecznik ludowców Miłosz Motyka, który jest w sztabie Kosiniaka-Kamysza, powiedział PAP, że konwencja w Jasionce będzie najliczniejszym spotkaniem Stronnictwa od wielu lat.

– powiedział Motyka.

Według niego, będzie to konwencja pokazująca, że kandydat PSL na prezydenta ma program, „który nie został napisany w jednym, czy drugim gabinecie, który też nie został stworzony na podstawie badań, jak u innych kandydatów, tylko (…) napisali go sami Polacy na dziesiątkach spotkań z Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem”.

Motyka dodał, że prezes PSL będzie mówił przede wszystkim o prerogatywach prezydenta. „Czyli o bezpieczeństwie, pewnie też o cyberbezpieczeństwie. Poruszy również temat polityki zagranicznej. Będzie mówił o zdefiniowaniu Unii Europejskiej i roli Polski w Unii, szczególnie po wyjściu z niej Wielkiej Brytanii” – powiedział rzecznik PSL.

„Na pewno będzie zagwarantowanie i potwierdzenie, że jesteśmy tak naprawdę gwarantem tego, że nic co było w ostatniej kadencji przez PiS dane, nie będzie zabrane, ale będzie wzmocnione i będzie rozszerzone. Bo uważamy, że te programy społeczne należy kontynuować i nie należy ich w żadnym wypadku usuwać. I my jesteśmy gwarantem tego, że one będą utrzymane”