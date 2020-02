Dwoje dorosłych i trójka dzieci podtrutych czadem

– Tuż po godzinie 12. otrzymaliśmy zgłoszenie o nagłej zmianie samopoczucia członków rodziny – mówi Bartłomiej Mądry. rzecznik prasowy gorzowskich strażaków:

W domu rodziny niestety nie było czujki ostrzegającej przed śmiertelnym niebezpieczeństwem:

Od kilku już lat strażacy uświadamiają społeczeństwu zagrożenia związane z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach oraz zatruciem tlenkiem węgla. Do takich pożarów najczęściej dochodzi w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, który nazywany jest potocznie czadem – cichym zabójcą. Jest on niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu. Dlatego strażacy nieustannie zachęcają do montowania specjalnych czujek. Posiadanie takiego urządzenia może uratować życie