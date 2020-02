Myślisz o rezygnacji z wyjazdu z biurem podróży? UOKiK radzi co robić

„W tym celu – ze względu na to, że są to umowy zawarte indywidualnie pomiędzy konsumentem a biurem podróży – zachęcamy do korzystania z darmowych porad prawnych dostarczanych przez rzeczników praw konsumenta”

– powiedział.

Chróstny zapytany o to, czy UOKiK otrzymuje zapytania od konsumentów, którym linie lotnicze odwołały lot ze względu na zagrożenie koronawirusem, odpowiedział, że takie zapytania się pojawiają.

„Rzeczywiście mamy tego typu zapytania, natomiast one dotyczą przede wszystkim takiego mechanizmu obaw co do kraju destynacji. W tym wypadku konsument – zwłaszcza jeżeli mamy informacje z MSZ lub Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o ryzyku zdrowotnym w kraju destynacji – mamy przesłankę do tego, aby udać się do biura podróży i podjąć działania w celu odstąpienia od zawartej umowy”