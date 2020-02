Celem projektu jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Projekt składa się z kilku mniejszych projektów realizowanych w ciągu całego roku i jednym z nich jest właśnie projekt „Pytanie do eksperta” którym to ekspertem był na jednej z lekcji nasz radowy korespondent – Adam Król.

https://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2020/02/a_krol_zawod-dziennikarz-uczniowie.mp3 Opowiadał on swojej pracy dziennikarza radiowego i przekonywał młodych licealistów, że warto zostać dziennikarzem – nawet oddał im radiowy mikrofon, żeby mogli poczuć się jak profesjonaliści. Dlaczego zostać dziennikarzem, o tym w relacji jednego z uczniów strzeleckiego liceum.