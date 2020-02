Tak jest w przypadku siatkarzy Olimpii Sulęcin, którzy są stawiani w roli jednego z kandydatów do awansu do I ligi. Aby jednak to uczynić najpierw podopieczni Łukasza Chajca muszą pokonać w fazie play off II ligi drużynę Konspolu Słupca.

Mecze Olimpii z Konspolem rozegrane zostaną jutro i w niedzielę w hali I LO w Sulęcinie przy ul. E.Plater. Początek sobotniego spotkania zaplanowano na godz. 17.00, zaś niedzielnego na 16.00.