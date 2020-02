Ministerstwo Zdrowia opublikowało specjalny film nt. koronawirusa

Jak poinformował dziś wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, według dostępnych obecnie danych, jeśli dzieci zapadają na chorobę wywołaną koronawirusem, to przechodzą ją bezobjawowo. Nie ma też przypadku śmiertelnego dziecka. Jak dodał, najbardziej narażone są osoby starsze, które chorują na choroby przewlekłe.

„Wszystkie dane, które otrzymujemy ze Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że jeżeli nawet dziecko zostanie zakażone koronawirusem, to przechodzi to w sposób bezobjawowy. Nie znalazłem przypadku, by dziecko zainfekowane koronawirusem zmarło. W tej liczbie złych informacji, to dobre informacje”