Kaczyński: Rozstrzygnięcie wyborów w I turze jest możliwe

Kaczyński zapytany w radiowej „Jedynce”, że II tura wyborów prezydenckich zapowiada się jako atak wszystkich przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie powiedział, że dlatego lepiej byłoby gdyby była tylko I tura.

Pytany, czy możliwe jest rozstrzygnięcie wyborów w I turze, szef PiS odpowiedział, że tak. „Oczywiście nie jestem tego pewien, ale uważam, że jest możliwe i nawet, że jest prawdopodobne” – powiedział.

„To będzie sytuacja niełatwa, ale proszę pamiętać, że gdyby chodziło tutaj o zwarte partie polityczne, których przedstawiciele czy nawet gremia, gdzie wszyscy członkowie mieliby decydować, to rzeczywiście pewnie sytuacja (byłaby) już zdecydowana na niekorzyść Andrzeja Dudy, ale tu chodzi o elektoraty” – stwierdził.

Dodał, że „jest wielu rozsądnych ludzi”, którzy nie są zwolennikami PiS, ale – jak mówił – „obecności w Pałacu Prezydenckim pani (kandydatki PO na prezydenta, Małgorzaty) Kidawy-Błońskiej, bo pewnie ona byłaby tym przeciwnikiem, by sobie nie życzyli”.

Zaznaczył, że nie ma żadnej wątpliwości, że liderzy partii opozycyjnych będą namawiać do głosowania w wyborach prezydenckich przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.

W kontekście swej wypowiedzi, że warunkiem wygranej prezydenta Andrzeja Dudy jest mobilizacja wyborów PiS, Kaczyński został zapytany, czy widzi zagrożenie dla takiej mobilizacji. Odpowiedział, że po zwycięskich wyborach „zawsze grozi takie przeświadczenie, że teraz samo będzie szło”. „A nigdy nie idzie samo, zawsze wybory są trudną próbą i zawsze społeczeństwo ma prawo wymagać” – dodał.

Kaczyński podkreślił, że społeczeństwo ma prawo wymagać odpowiedzi na pytanie, dlaczego Andrzej Duda ma być po raz kolejny prezydentem. „I my tej odpowiedzi udzielimy społeczeństwu, ale to musi dotrzeć do ludzi i to jest ogromny wysiłek” – dodał zaznaczając, że musi być to wysiłek wielu tysięcy ludzi. Szef PiS zaznaczył ponadto, że ważna jest też kontrola liczenia głosów.

„Jest potrzebna ogromna mobilizacja, może największa z tych wszystkich, które były dotychczas” – dodał Kaczyński.