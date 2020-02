Przeżywaj historię, mów z humorem. Tak trafisz do dziecka

Historia. Daty, bitwy, nazwiska, regułki? To droga, by zniechęcić dzieci do przedmiotu. Jak uczyć, by zarazić historyczną pasją, mówi Wojciech Kalwat, autor podręczników.

Wojciech Kalwat to historyk, pracownik Muzeum Historii Polski, dziennikarz, w tym redaktor magazynu „Mówią wieki”, ale też były nauczyciel. Anegdoty, szczypta humoru i niekonwencjonalne spojrzenie na omawiane wydarzenia, np. przybliżenie tematu przez muzykę z danego okresu, choćby słuchanie ścieżki dźwiękowej z filmów o wojnie w Wietnamie, to też sposób na przyciągnięcie uwagi ucznia.

Wojciech Kalwat podkreśla, że to praca różnymi metodami, tak by uczeń mógł się przenieść w czasie, by wciągnąć go do prawdziwego przeżywania:

Tymczasem na polskich uczelniach coraz mniej chętnych do studiowania historii. Jak mówi Wojciech Kalwat, z jednej strony ma na to wpływ demografia, z drugiej – zawód nauczyciela przestał być atrakcyjny, głównie finansowo.