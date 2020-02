Kosmiczny sukces studentów z Collegium Medicum UZ

Jakub Szczepański, Jakub Goławski i Karol Marciniak z zielonogórskiego Collegium Medicum znaleźli się w finale międzynarodowego konkursu organizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną.

– Jeśli wygramy, będziemy mogli eksperymentować w kosmosie, sprawdzając m.in. wpływ stanu nieważkości na ludzkie komórki – podkreśla Jakub Szczepański:

Swój projekt studenci z Zielonej Góry realizują wraz z kolegami z uczelni w Gdańsku i we Wrocławiu. Jak mówi Jakub Szczepański, dojście do finału to duży sukces.

– Jesteśmy w gronie najlepszych zespołów z Europy i mamy nadzieję na wygraną – dodaje:

Dodajmy, że to nie pierwszy tego typu sukces studentów z koła naukowego medycyny kosmicznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. W ubiegłym roku ich projekt ANTARES znalazł się w finale prestiżowego konkursu „Rexus/Bexus” organizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Finał tegorocznego konkursu „Obrit Your Thesis!” miał się odbyć w marcu w Holandii, jednak ze względu na zagrożenie koronawirusem został przesunięty na późniejszy termin.