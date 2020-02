Mia – o niej jest najgłośniej

Mia – to ostatnio najpopularniejsze imię w Żaganiu i okolicy. Mia ma 7 miesięcy, rdzeniowy zanik mięśni i obok siebie setki ludzi, którzy niemal dzień po dniu organizują dla niej pomoc.

Maraton zumby, kurs samoobrony, biegi dla dzieci, dla dorosłych, akcje szkolne, internetowa zbiórka pieniędzy, kiermasze ciast, charytatywne pokazy – trudno nadążyć za akcjami organizowanymi specjalnie dla małej Mii. Choć pieniędzy przybywa w ekspresowym tempie, to przy potrzebnych 9 mln złotych, to wciąż kropla w morzu. Tyle kosztuje ratunek dla dziewczynki – terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Podobno to najdroższe leczenie na świecie.

Jeden z organizatorów akcji, Łukasz Chabiniak, mówi tak:

Mia Kurtuldu mieszka we Wrocławiu, cierpi na SMA typu pierwszego, z Żagania pochodzi jej mama, ma tu rodzinę.

Ale nie tylko krewni i przyjaciele, ale setki, a śmiało można powiedzieć, że tysiące mieszkańców Żagania wspiera małą Mię.

Edwin Krzesiński z jednostki strzeleckiej 4054 Żagań kilka dni temu również wziął udział w akcji charytatywnej:

Mieszkańcy Żagania wierzą, że pieniądze uda się zebrać i nie ustają w organizacji akcji. W sobotę Katarzyna Cieplicka zaprasza na charytatywny maraton jogi, 6 marca klub Kotłownia organizuje koncert dla Mii, wystąpią Calimoksi, West Side Music, Grzybowy & Owca.

Trwają również aukcje i zbiórki pieniędzy w żagańskich i żarskich firmach.