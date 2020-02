Koszykarze Stelmetu Enei BC wracają do rywalizacji w PLK, po przerwie na reprezentację. I od razu, w czwartek zielonogórzan czeka szlagierowy, wyjazdowy pojedynek we Włocławku.

O Anwilu, aktualnym mistrzu kraju mówi II trener Stelmetu, Arkadiusz Miłoszewski:

Jarosław Zyskowski, który przed tym sezonem przyszedł do Stelmetu właśnie z Anwilu – zwrócił uwagę na to, co może okazać się kluczowe w starciu z jego byłym zespołem:

Początek meczu we Włocławku w czwartek o godz. 20.15. Transmisja w Radiu Zielona Góra.