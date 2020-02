Policyjne „ARCHIWUM X”. Powrót do sprawy zbrodni sprzed 21 lat

Policjanci lubuskiego „Archiwum X” wracają do sprawy zabójstwa, do którego doszło we wrześniu 1999 roku w Żaganiu. Zamordowany został wówczas 43-letni mężczyzna. Prowadzone śledztwo nie doprowadziło do zebrania dostatecznego materiału dowodowego, który mógł wówczas pozwolić na wniesienie aktu oskarżenia wobec konkretnych osób.



Współczesny rozwój kryminalistyki, nowe metody laboratoryjne badania śladów biologicznych mogą sprawić, że krąg podejrzewanych o zabójstwo znacznie się zawęzi. O sprawie przypomniał nadkom. Marcin Maludy, Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp. w ostatnim odcinku Magazynu Kryminalnego 997.