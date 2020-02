Prezydent podpisał ustawę w sprawie trzynastych emerytur i rent

Emeryci i renciści corocznie będą otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury – przewiduje ustawa podpisana we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę.

„Chcemy, by każde pokolenie było w należyty sposób zabezpieczone”

– mówił prezydent.

Uroczyste podpisanie przez prezydenta ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów odbyło się podczas Międzypokoleniowego Dnia Aktywności w Żyrardowie (woj. mazowieckie).

W hali widowiskowej Aqua Park licznie zgromadzili się uczestnicy klubów „Senior plus” z całej Polski, a także miejscowa młodzież. Publiczność przyjęła podpis prezydenta brawami. Skandowano także „Andrzej Duda”.

– mówił prezydent.

„Cieszę się, że jesteście w tym momencie, który dla nas wszystkim jest momentem ważnym. Kiedy możemy zrealizować to, co bardzo istotne w każdym praworządnym państwie, które chce, aby jego gospodarka była ukształtowaną na zasadzie tzw. społecznej gospodarki rynkowej”

– dodał.

Jak tłumaczył społeczna gospodarka rynkowa, to oparta głęboko na korzeniach chrześcijański filozofia takiego kształtowania ustroju ekonomicznego, aby „w gospodarce państwowej następowało coś, co jest fundamentem, a mianowicie sprawiedliwy podział dóbr”.

– podkreślił.

Duda wskazywał, że poziom życia Polaków podnosił się w ostatnich latach w wyniku wzrostu płac, a także dzięki programowi „Rodzina 500 plus”. Prezydent podkreślił przy tym, że wsparcie i godne życie należy się także emerytom, którzy „przepracowali całe życie, którzy nas wychowywali, nas wypieścili, żebyśmy my dzisiaj mogli żyć, pracować, sprawować nasze urzędy, pracować dla Polski”.

Prezydent wspomniał również o przyjęciu we wtorek przez rząd projektu ustawy o „czternastej” emeryturze.

„Dzisiaj możemy być pewni, że i czternasta emerytura w 2021 r. zostanie wypłacona. Dzisiaj przyjął to rząd. Ustawa w tej sprawie oczywiście musi przejść przez parlament, rząd dzisiaj zatwierdził ten projekt i ustawa trafi teraz do parlamentu”

– mówił prezydent.

„Jeżeli (ustawa) trafi do mnie, a wierzę w to głęboko, że trafi, możecie państwo być spokojni, że także i to świadczenie zostanie podpisane, dlatego że ono jest polskim emerytom zwyczajnie potrzebne”