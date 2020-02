61 proc. niemowląt i prawie wszystkie małe dzieci (98 proc.) codziennie spożywają tzw. cukry dodane. Ich głównymi źródłami są dosładzane jogurty owocowe w przypadku niemowląt i napoje owocowe w przypadku małych dzieci - czytamy w najnowszym wydaniu "Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics".