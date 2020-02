– Zabiegaliśmy o tę decyzję, bo koszty ponoszone przez gminę na utrzymanie tej niewielkiej placówki są bardzo duże. Możemy też zapewnić, że dzieci, które będą od września uczęszczać do szkoły w Jasieniu, na pewno na tym zyskają – tłumaczy Katarzyna Łuczyńska, zastępca burmistrza Jasienia:

Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do radnych gminy Jasień, którzy na sesji zbiorą się w czwartek. Ci jednakowoż podjęli wcześniej tzw. uchwałę intencyjną, która była podstawą do wystąpienia do kuratorium.