Stelmet się zjeżdża i wraca we wtorek do zajęć

Koszykarze Stelmetu ENEI BC Zielona Góra wracają we wtorek do pełnego, drużynowego treningu w hali CRS. Przez ostatnich kilka dni w Zielonej Górze nie było trenera Żana Tabaka, który prowadził kadrę Słowacji, Ludde Hakanssona, który grał w kadrze Szwecji, nie było dwójki Polaków - Jarosława Zyskowskiego i Łukasza Koszarka oraz trenera-asystenta, Arkadiusza Miłoszewskiego. Do tego kurują się ciągle Drew Gordon i Joe Thomasson. Nie ma i nie będzie Przemysława Zamojskiego, który gra w kadrze 3x3. Reszta będzie i we wtorek ruszą przygotowania do hitu Anwil - Stelmet.