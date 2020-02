ZEW Dychów z prestiżową nagrodą

Cel konkursu to promowanie pracodawców, wyróżniających się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania prawa pracy. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że to pracownicy decydują o zgłoszeniu do konkursu firmy, w której pracują.

„Można powiedzieć, że to pracownicy ubiegają się o nagrodę dla swojego pracodawcy, co sądzę, że dla samego pracodawcy powinno być tym bardziej cenne, a dla wszystkich tych, którzy obserwują ten konkurs powinno jasno wskazywać niezwykłą wartość, jaką taki właśnie pracodawca ma na naszym rynku pracy i dla naszej gospodarki” – powiedział prezydent. Jak dodawał, nowoczesnymi przedsiębiorstwami są te, w których przestrzega się zasad prawa pracy a pracodawcy poważnie je traktują.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg mówiła, że bycie współczesnym pracodawcą, który działa dla dobra firmy i pracowników, to ogromne wyzwanie. Jak zaznaczyła, rodzina i praca nie mogą być w opozycji. Zapewniła, że to zobowiązanie realizuje rząd. „Od 2015 do końca 2019 roku to minimalne wynagrodzenie wzrosło o 49 procent. Ale to także zadbanie o stawkę godzinową, o to, aby były realizowane umowy o pracę, głównie, żebyśmy dążyli w kierunku umów na czas nieokreślony” – podkreśliła Marlena Maląg.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przyznał, że nieczęsto zdarza się, że związki zawodowe mówią o pozytywnych relacjach między pracodawcą o pracownikiem. Jak zaznaczył, statuetkami i certyfikatami nagradzani są pracodawcy wychodzący ponad zwykłe zasady zatrudnienia. „Sam konkurs to już wielki prestiż, mówiąc terminem bokserskim, to już jest waga ciężka, nie tylko ze względu na wagę statuetek, ale to naprawdę bardzo ważna nagroda i co roku to powtarzamy. To nie pracodawca pracodawcy, tylko pracownicy, w ich imieniu związek zawodowy nagradza pracodawcę za wychodzenie ponad normalne standardy” – mówi Piotr Duda.

W tym kontekście wskazał na zatrudnianie na umowy o pracę na czas nieokreślony, funkcjonowanie i dobry dialog ze związkami zawodowymi, działanie komisji BHP i społecznej inspekcji pracy oraz obowiązywanie zakładowych układów zbiorowych pracy. Szef „Solidarności” chwalił też Andrzeja Dudę za – jak się wyraził – „bycie prezydentem przyjaznym pracownikom” i czuwanie nad dialogiem społecznym.

„Przyznanie Certyfikatu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” to dla nas ogromny zaszczyt, ale również zobowiązanie na przyszłość. Chcemy, by pracownicy widzieli w naszej spółce miejsce bezpieczne, w którym zasady społecznej odpowiedzialności biznesu są przestrzegane. Dlatego kładziemy duży nacisk na to, by troska o rozwój zawodowy oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników szły w parze z dbałością o dobrą atmosferę i przyjazne oraz partnerskie relacje – powiedział Sławomir Szostak, dyrektor PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Dychów.

Wśród 17 laureatów konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” znalazły się między innymi przedsiębiorstwa z sektora górniczo-wydobywczego, energetycznego oraz spożywczego. Po raz czwarty statuetką i certyfikatem została uhonorowana Kopalnia Wapienia „Morawica” SA.