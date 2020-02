Do Zbąszynka autobusem zamiast pociągiem

Pasażerowie pociągów jeżdżących z Zielonej Góry do Zbąszynka, Gorzowa czy Poznania muszą się przygotować na spore utrudnienia...

Za trzy tygodnie na trasie Zielona Góra – Zbąszynek wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza. Pasażerowie będą musieli korzystać z autobusów, aby dopiero w Zbąszynku przesiąść się do właściwego pociągu.

Jak wyjaśnia Krzysztof Pawlak, dyrektor Przewozów Regionalnych w Zielonej Górze, zmiana obowiązywać będzie przez kilka miesięcy i związana jest z remontem linii kolejowej nr 358:

Krzysztof Pawlak zapewnia, że wprowadzenie komunikacji zastępczej między Zieloną Górą a Zbąszynkiem nie wydłuży zbytnio czasu podróży do Gorzowa czy Poznania:

Paweł Nijaki, rzecznik Przewozów Regionalnych w Zielonej Górze, zapewnia, że pasażerowie będą odpowiednio poinformowani o komunikacji zastępczej na trasie Zielona Góra – Zbąszynek i nie powinni mieć problemów ze znalezieniem odpowiedniego autobusu:

Dodajmy, że remont linii kolejowej Czerwieńsk – Sulechów – Zbąszynek potrwa co najmniej do końca wakacji. Do tej pory na odcinku Zielona Góra – Zbąszynek obowiązywać będzie autobusowa komunikacja zastępcza.