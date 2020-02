Nielegalna amunicja, kradzieże i włamania – trzy osoby zatrzymane przez kryminalnych

Kryminalni z krośnieńskiej komendy otrzymali 18 lutego zgłoszenie o przywłaszczeniu z samochodu elektronarzędzi o wartości blisko 5 tysięcy złotych. Tego samego dnia kryminalni dotarli do 23-latka podejrzewanego o dokonanie tego przestępstwa, a także do miejsca ukrywania skradzionych przedmiotów. Jak się okazało, w przestępczym procederze uczestniczył także 21-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego oraz inny 24-letni mężczyzna. Jak się okazało, nie było to jedyne przestępstwo, które szajka miała na koncie.