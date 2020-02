Ćwierćfinał MP juniorek: Czwarte miejsce zielonogórzanek

Dziś w meczu o trzecie miejsce zielonogórzanki przegrały po tie breaku z AZS AWF Wrocław. Pierwszego seta siatkarki UKS 13 wygrały do 23, drugiego przegrały do 21. W trzecim ekipa zielonogórska pokonała rywalki do 21, a w czwartym przegrała do 18. Piąty set wyraźnie pod dyktando wrocławianek, które zwyciężyły 15:6. Szkoleniowiec zielonogórzanek Jarosław Łukaszkiewicz powiedział, że jego zespół miał problem w przyjęciu i to zadecydowało o porażce:

Awans do turnieju półfinałowego uzyskały zespoły: UKS Chemik SMS Olsztyn i UKS ZSMS Poznań.