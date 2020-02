Akcja dla chorej na Mii

Biegacze z Żagania organizują dziś w Parku Książęcym akcję pomocy 7-miesięcznej Mii. Do udziału zapraszają wszystkich mieszkańców i chętnych.

Mia Kurtuldu cierpi na SMA typu pierwszego, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Terapia genowa dostępna w Stanach Zjednoczonych kosztuje 9 mln zł.

– O Mii dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych – mówi Kinga Wójcik, jeden z organizatorów żagańskiego wydarzenia.

Mama dziewczynki pochodzi z Żagania, mieszkają w Wrocławiu.

Zapisy na biegi rozpoczną się o 9.30 i potrwają do 10.40, start o godz. 11 na podzamczu pałacu.

Poza tym będą porady stylistki osobistej, pokaz walk rycerskich, zumba, stoisko jednostki strzeleckiej i kiermasz ciast.

Pieniądze dla Mii zbierane są również na jednym z portali pomocowych, gdzie rodzice apelują o wpłaty: „choroba powoduje, że organizm naszej córeczki nie produkuje białka budującego komórki nerwowe w rdzeniu kręgowym: nerwy co dzień ulegają uszkodzeniu, przestają wysyłać impulsy do mięśni, przez co te zanikają” – napisali.