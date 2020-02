BC Swiss Krono męczył sie tylko do przerwy

Początek spotkania nie zapowiadał wysokiego zwycięstwa gospodarzy. Pierwszą kwartę Swiss Krono wygrał 20:15, ale drugą przegrał 22:25 i do przerwy żarska ekipa prowadziła tylko 42:40. Goście przyjechali jednak do Żar w dziewięcioosobowym składzie i gdy za faule parkiet musieli opuścić dwaj czołowi koszykarze, to przewaga gospodarzy zaczęła rosnąć. Trzecia kwarta wygrana 23:10, a czwarta 23:14 – dała wysokie im zwycięstwo. Najskuteczniejszym zawodnikiem BC Swiss Krono był Dawid Kołkowski, który zdobył 19 punktów: