Mieszkańcy Wymiarek apelują do wójta i rady gminy o posterunek policji. Samorząd rozpoczął więc sondowanie możliwości umiejscowienia policjantów na stałe w Wymiarkach.

– Mimo, że dużo się mówi o powrocie policjantów na stałe do mniejszych miejscowości, to ściągnięcie mundurowych do Wymiarek wcale nie jest takie proste – mówi Lech Miszewski, wójt gminy.

Mieszkańcy przypominają zniszczenie wiaty i grilla na tzw. górce, oraz dewastację nawierzchni boiska i jego ogrodzenia przez domorosłego miłośnika motoryzacji. W obu przypadkach sprawców nie ustalono.