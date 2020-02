Podsumowano lubuski sport w 2019 roku: Lubuskie jedenaste, ZKS Gwardia najlepsza!

Województwo lubuskie na jedenastym miejscu, a ZKS Gwardia Zielona Góra najlepszym klubem sportowym w naszym regionie - to najważniejsze rezultaty corocznego podsumowania współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży. W Drzonkowie podsumowano właśnie miniony 2019 rok w lubuskim sporcie.

Nasze województwo – podobnie jak w ub. roku – zajęło jedenaste miejsce. Co ciekawe po uwzględnieniu tzw. współczynnika ludności i gęstości zaludnienia nasz region znalazł się na pierwszym miejscu. Jak taki wynik komentuje prezes Lubuskiej Federacji Sportu Bogusław Wontor?

Pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej zajęła zielonogórska Gwardia. – To dla nas powód do dumy i olbrzymi powód do satysfakcji – powiedział Radiu Zachód prezes Gwardii Jerzy Karwecki:

Gwardia wyprzedziła AZS AWF Gorzów i ZKS Zielona Góra-Drzonków.Dyrektor ZKS-u Tomasz Cygański cieszył się z tej pozycji:

Wśród wyróżnionych nie mogło zabraknąć także przedstawicieli m. in. gorzowskiego basketu:

Podczas spotkania przyznano tez stypendia marszałka województwa lubuskiego dla najlepszych sportowców i trenerów.