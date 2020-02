Prezydent apeluje o kulturę w kampanii i prezentuje sztab wyborczy

W środę zaprezentowany został skład sztabu wyborczego ubiegającego się o reelekcję prezydenta.

„Jest jedna moja wielka prośba – do mojego sztabu, do młodzieży, ale także do wszystkich moich rodaków. Tak jak mówiłem, chciałbym by to była kampania kulturalna, by to była kampania z szacunkiem do kontrkandydata, do wyborców, do zwolenników każdego z kandydatów w tych wyborach. To jest dla mnie niezwykle istotne”