Choć znany jest już zakres prac remontowych na drodze nr 18, od granicy z Niemcami w Olszynie, aż do węzła Krzyżowa, to samorząd Wymiarek nie ustaje w próbach przekonania administratora drogi do budowy węzła, albo choćby zjazdu na autostradę w Lubieszowie, w gminie Wymiarki. Zjazd ten jest potrzebny przede wszystkim przedsiębiorcom, transportującym swoje wyroby, jak choćby huta szkła w Wymiarkach.