Szumowski: 11 mld zł na Narodową Strategię Onkologiczną

Podczas konferencji w ministerstwie zdrowia Szumowski podkreślił, że w 2019 roku liczba pacjentów, którzy byli objęci opieką onkologiczną wyniosła 33 tys.

„W porównaniu z latami ubiegłymi ten wzrost jest znaczny i bardzo się cieszymy z tego powodu, bo to oznacza też lepszą dostępność w onkologii”

– zauważył.

Dodał również, że wzrost zauważalny jest także wśród osób objętych programami lekowymi oraz kwot na nie przeznaczanych. Podał, że w 2018 roku dla samych pacjentów onkologicznych było to blisko 2 mld złotych.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że sama Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) „jako dokument wymaga również finansowania i ono jest na poziomie powyżej 5 mld zł z samego budżetu MZ”.

„Do tego dochodzą działania Narodowego Fundusz Zdrowia czy Agencji Badań Medycznych, które się sumują i w związku z tym koszt sumaryczny realizacji NSO to około 11 mld złotych na te lata”

– powiedział.

– zauważył Łukasz Szumowski.

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii.

Przede wszystkim edukacja i profilaktyka

Narodowa Strategia Onkologiczna skupi się na ważnych elementach poprawy świadomości onkologii w Polsce, przede wszystkim na edukacji i profilaktyce – wskazał we wtorek szef Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Adam Maciejczyk. Dodał, że onkologia jest problemem społecznym, a nie doraźnym.

„Narodowa Strategia Onkologiczna skupi się na pięciu ważnych elementach poprawy świadomości onkologii w Polsce, przede wszystkim na edukacji i profilaktyce. Jest to bardzo ważny element, bo to my musimy zadbać o nasze zdrowie”