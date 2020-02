Kradzione panele fotowoltaiczne odzyskane przez straż graniczną

Strażnicy graniczni ze Świecka odzyskali 112 paneli fotowoltaicznych, które zostały skradzione w Niemczech. Ich wartość to ok. 64 tys. zł. Do sprawy zatrzymano przewożących je mężczyzn – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak.

„Polacy w wieku 20 i 23 lat poinformowali funkcjonariuszy SG, że samochód z całym wyposażeniem otrzymali od nieznanego im mężczyzny 30 km przed granicą z Polską, a następnie mieli nim pojechać we wskazane miejsce”

– powiedziała rzeczniczka.

Dodała, że zatrzymani – z samochodem i kradzionym towarem – zostali przekazani słubickiej policji, która prowadzi dalsze postępowanie w tej sprawie.

Do przejęcia transportu doszło w piątek w rejonie granicznego Świecka. Patrol SG wytypował tam do kontroli ciężarówkę, która właśnie przyjechała z Niemiec. Autem podróżowało dwóch Polaków. W skrzyni ładunkowej pojazdu było 112 paneli fotowoltaicznych. Służby niemieckie potwierdziły, że pochodzą z kradzieży w ich kraju.