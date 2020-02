Autobusy połączą Drzonów z Zieloną Górą

Tym razem autobusy gminnej spółki jeździć będą na trasie Drzonów – Zielona Góra z przystankami w Słonem i Wilkanowie.

– Nowe połączenie rusza od 2 marca i z pewnością będzie z niego korzystało wielu mieszkańców – cieszy się wójt gminy Świdnica Krzysztof Stefański:

Zielonogórska Komunikacja Powiatowa działa od września ubiegłego roku. Spółką transportową zarządza Zielonogórski Związek Powiatowo – Gminnego, założony przez władze Świdnicy, Nowogrodu Bobrzańskiego, Czerwieńska i Zaboru.

Jak podkreśla Lilianna Krajewska, prezeska tej organizacji, pomysł uruchomienia własnej komunikacji autobusowej okazał się strzałem w dziesiątkę:

Dodajmy, że nowe połączenie autobusowe z Drzonowa do Zielonej Góry przez Słone i Wilkanowo to osiem kursów dziennie. Pierwszy autobus do Zielonej Góry wyjeżdżać będzie przed 7.00 rano. Ostatni kurs do Drzonowa zaplanowano na godz. 18.20.