Już ponad 211 tys. osób w „małym ZUS-ie”

Do korzystania z ulgi, która od 2019 r. uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne, zgłosiło się już ponad 211 tys. osób – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Od początku lutego do "małego ZUS-u" zgłosiło się blisko 50 tys. przedsiębiorców.



Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska przypomina, że Zakład uruchomił specjalną infolinię, gdzie konsultanci odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące zasad korzystania z ulgi.