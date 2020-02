Kierował po pijanemu. 24-letnia pasażerka nie żyje

Tragedia rozegrała się w niedzielę, po godz. 20 na lokalnej drodze w miejscowości Rusocice. Z ustaleń policji wynika, że 31-latek prowadzący audi z nieustalonej przyczyny stracił panowanie nad pojazdem, który uderzył w metalową barierę, a następnie w przydrożne drzewo.

W wyniku wypadku śmierć poniosła 24-letnia pasażerka audi, a kierujący i druga z pasażerek w wieku 34-lat zastali ranni i zabrani przez pogotowie do szpitala.

„Badanie wykazało, że 31-latek był nietrzeźwy; miał w organizmie ok. 1,2 promila alkoholu. Do tego był pod wpływem środków psychotropowych. W tej sytuacji grozi mu zarzut spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku ze skutkiem śmiertelnym. To czyn zagrożony karą od 2 do nawet 12 lat pozbawienia wolności”