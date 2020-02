Policja i KAS zlikwidowały nielegalne salony gier w Iłowej i Świebodzinie

„Za posiadanie jednego automatu kara może wynieść nawet 100 tys. zł. Ponadto za organizowanie gier hazardowych grozi również kara pozbawienia wolności do lat trzech lat”

– powiedział Kimet.

W Iłowej w pow. żarskim do lokalu z nielegalnymi automatami funkcjonariusze wkroczyli w czwartek. Efektem było zamknięcie lokalu i zabezpieczenie trzech automatów do gier hazardowych wykorzystywanych bez zezwolenia. W sobotę świebodzińscy policjanci i funkcjonariusze KAS weszli do jednego z lokali w tym mieście; było tam pięć takich urządzeń.

„W obu przypadkach, po przeprowadzonych czynnościach procesowych funkcjonariusze zabezpieczyli maszyny, które trafią Lubuskiego Urzędu Celno–Skarbowego. To właśnie on będzie prowadził postępowania w tych sprawach”

– dodał Kimet.

Prawo organizacji gier hazardowych mają tylko podmioty realizujące monopol państwa. Dodatkowo lokalizację takiego obiektu musi zatwierdzić dyrektor właściwej miejscowo izby administracji skarbowej. Lokal, w którym odbywają się gry hazardowe, nie może być bliżej niż 100 metrów od szkół, miejsc kultu religijnego i innych ośrodków gry.