Ślęza pokonana i to bez KC

Przyjezdne przystąpiły do spotkania bez Kaleah Copper, która odczuwała skutki urazu stawu skokowego odniesionego w czwartkowym pojedynku w Gdyni. Amerykanka z ławki rezerwowych przyglądała się jak na parkiecie radzą sobie jej koleżanki. Te weszły w mecz bardzo dobrze i szybko zdobyły wyraźną przewagę 14:4. Niestety, kilka minut dekoncentracji, seria błędnych decyzji, niecelnych rzutów i miejscowe nie tylko odrobiły straty, ale to one w 17 minucie wyszły na 10 punktowe prowadzenie 34:24. Na szczęście podopiecznym Dariusza Maciejewskiego udało się do przerwy odrobić stracony do rywalek dystans.

W drugiej połowie obserwowaliśmy nie zwykle wyrównaną walkę oraz fenomenalną grę Laury Juskaite. Litwinka grająca w gorzowskim zespole raz za razem trafiała do kosza przeciwniczek, które nie były w stanie jej powstrzymać. Mecz rozstrzygnął się w końcówce 4 kwarty, gdy kierowane przez Jasmine Thomas akademiczki wykorzystywały każdą nadarzającą się okazję do przeprowadzenia udanych akcji w ataku, a niejako przy okazji niemal całkowicie zamknęły gospodyniom dostęp do własnego kosza.

Ślęza Wrocław – PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. 65:75 (17:16, 17:18, 19:19, 12:22)

Śleza: Daria Marciniak 0, Agata Dobrowolska 10, Dajana Butulija 10, Cierra Burdick 9, Magdalena Szajtauer 2, Abigail Glomazic 12, Talia Caldwell 15, Dominika Owczarzak 7.

PolskaStrefaInwestycji Enea: Katarzyna Dźwigalska 0, Cheridene Green 6, Annamaria Prezelj 19, Laura Juskaite 32, Agnieszka Kaczmarczyk 6, Zhosselina Maiga 9, Jasmine Thomas 3.