Po wykarczowaniu działki w Gorzowie mieszkańcy znaleźli zabite jeże

Kilkanaście martwych jeży i kila ptaków znaleźli mieszkańcy i przedstawiciele Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals w Gorzowie po wycince krzaków i samosiejek przy ul. Niepodległości na tyłach szpitala psychiatrycznego. W internecie zawrzało. Mieszkańcy publikują zdjęcia martwych zwierząt będących pod ścisłą ochroną i piszą o "jeżach zabitych we śnie".

Na miejscu była między innymi Anna Dryglas, koordynator OTOZ Animal w Gorzowie:

Sprawa została zgłoszona policji i lekarzowi weterynarii, którzy wczoraj przyjechali na miejsce:

– Sprawdzenie tego czy na działce zimują pochowane w liściach zwierzęta jest proste i stosowane w innych miastach – dodaje Anna Dryglas:

Do sprawy będziemy wracać. Do wyjaśnienia zostaje to kto i w jakim celu wykarczował działkę, a przede wszystkim dlaczego nie sprawdzono czy na kilku hektarowym zielonym terenie nie zimują zwierzęta.

Fot. OTOZ Animals – Inspektorat Gorzów