Biedroń: Odbudowa dobrych relacji w ramach UE pierwszym celem prezydentury

Głos podczas konwencji zabrał jeden z liderów Lewicy Razem Adrian Zandberg, który podkreślił, że świat się zmienił, a przyszłość i bezpieczeństwo Polski zależą od tego, czy te zmiany dostrzeżemy. Jego zdaniem Polska potrzebuje prezydenta, który rozumie współczesny świat.

Zandberg zwrócił uwagę, że skończyła się epoka, kiedy USA były hegemonem.

– powiedział.

Jak mówił, Europa właśnie się zmienia i są w niej państwa, takie jak Wielka Brytania, które z Unii wypadają, i takie, które decydują się na bliższą współpracę.

– wskazał. Jego zdaniem Polska powinna brać udział w pogłębionej integracji europejskiej.

Robert Biedroń w swoim wystąpieniu podkreślił, że bezpieczeństwo to przede wszystkim sprawne państwo, przestrzegane prawo, działające instytucje demokratyczne, czy solidarność społeczna.

„To troska o dobro wspólne, troska o wszystkich obywateli i obywatelki bez względu na to, kim są i na jakie partie głosują. (…) To sprawnie działające szkoły, szpitale dbałość o środowisko. To nie wzniecanie konfliktów, dzielenie nas na lepszych i gorszych, czy zapaść w usługach publicznych”

– mówił Biedroń. Dodał, że bezpieczeństwo to także sprawna, dobrze wyposażona armia, konsekwentnie realizowana strategia obronna i dobrze działające służby.

– mówił kandydat Lewicy.

Jego zdaniem, od pięciu lat rząd robi wszystko, żeby osłabić nasze wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo.

„Prezydent Andrzej Duda, jeśli akurat sam nie przykłada do tego wszystkiego ręki, to zadowala się rolą biernego obserwatora destrukcji naszego życia publicznego”

– ocenił Biedroń

Podkreślał, że prezydent musi wiedzieć, że siły nie mierzy się tym, jak mocno uderzy się pięścią w stół.

„Siła to wypadkowa mądrości, zdolności do kompromisu, dążenia do pokoju, a nie wzniecanie konfliktów. Jest takie powiedzenie: +czasem lepiej jest mądrze stać niż głupio biegać+. To samo dzisiaj dotyczy bezpieczeństwa państwa. A dziś niestety nad naszym bezpieczeństwem czuwają ludzie, którzy głownie bezmyślnie biegają, i to w kółko”