Sobieski wygrał z MUKS-em i zagra w play offie

Goście przyjechali w siedmiosobowym składzie i wydawało sie, że spotkanie bedzie dla gospodarzy łatwe. Rywal postawił się jednak mocno i wygrał pierwszego seta 27;25. W drugim secie Sobieski opanował sytuację i zwyciężył do 20, a w secie trzecim do 21. Goście z minuty na minutę tracili siły i czwarty set był już formalnością. Sobieski wygrał do 18 i zajął trzecie miejsce w sezonie zasadniczym. W play offie rywalem żagańskiego klubu bedzie Aqua Zdrój Wałbrzych: