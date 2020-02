Większe dotacje PFRON na likwidację barier architektonicznych

Mowa oczywiście o dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zakup np. samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, czy też zamontowanie specjalnej pochylni ułatwiającej, poruszającym się na wózku inwalidzkim, dojazd do budynku – mówi dyrektor lubuskiego oddziału PFRON – Andrzej Gonia:

Mimo wzrostu świadomości i większych nakładów finansowych na likwidację barier architektonicznych – zdaniem dyrektora Gonii – nie we wszystkich urzędach zostały one zlikwidowane. Dotyczy to zwłaszcza budynków budowanych przed rokiem 1995. Od tego bowiem roku wszedł w życie nakaz budowy urzędów bez wspomnianych barier architektonicznych.