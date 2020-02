Zakaz handlu: kontrole inspektorów pracy

Handlowcy i klienci przyzwyczaili się do zakazu handlu w niedzielę i święta – ocenia Państwowa Inspekcja Pracy w Zielonej Górze. W tym roku handel jest dozwolony w siedem niedziel. W pierwszym roku obowiązywania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 400 kontroli. Wtedy ponad 40 sklepów pracowało, pomimo zakazu.

W ubiegłym roku można było handlować w ostatnią niedzielę miesiąca, i jak wskazuje Andrzej Machnowski, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze, sytuacja znacznie się poprawiła:

W tym roku pierwsza niedziela handlowa przypadła 26 stycznia. Będzie jeszcze sześć:

Przepisy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta weszły w życie w marcu 2018 roku. Za złamanie zakazu handlu, Inspekcja Pracy może nałożyć mandat do tysiąca złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara może wynieść do 100 tysięcy złotych.