– To ważne by dziękować ludziom, którzy w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia, przystępują do działania – mówił wojewoda Dajczak:

Bartosz Habas przyznaje, że jego reakcja była zupełnie mechaniczna, nie zastanawiał się czy i jak zareagować:

Bartosz Habas, za swoją bohaterską postawę, otrzymał od wojewody Władysława Dajczaka pamiątkową statuetkę i list z osobistym podziękowaniem, a jednostka OSP z Santocka, otrzymała nowy agregat prądotwórczy.